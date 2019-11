Bücher, die von Arbeit, Wissen und Herzblut zeugen

«Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die gewaltigste» – mit diesem Zitat des deutschen Dichters Heinrich Heine eröffnete ­Bildungs- und Kulturdirektorin Monica Gschwind ihre Grussbotschaft. Die Vernissage mache sie stolz. Zwar wisse sie jeweils schon im Voraus, welche Bücher der Kantonsverlag herausbringe. «Aber erst an der Vernissage kann man diese Bücher berühren», so Gschwind. Es werde so sichtbar und spürbar, wie viel Arbeit, Wissen und Herzblut in diesen Büchern stecke.

Bücher würden ihr persönlich viel bedeuten, fuhr Gschwind fort. Je nach Art eines Buches könne dieses aufklären, Emotionen auslösen, für Spannung sorgen oder in eine andere Welt entführen. Die Bildungsdirektorin platzierte eine Absage an elektronische Lesegeräte: «Vor dem Einschlafen im Bett ein Buch in den Händen zu haben, ist doch viel angenehmer, als einen kalten E-Reader zu halten.»

Vier Bücher mit insgesamt 902 Seiten umfassen die diesjährigen Publikationen des Kantonsverlags. Das Buch «Zukunft säen – 100 Jahre landwirtschaftliche ­Bildung Baselland» zeichnet Veränderungen und Konstanten in der Ausbildung von Bauern über ein Jahrhundert nach. «Die Landwirtschaft hat sich enorm gewandelt in diesen hundert Jahren», sagte Lukas Kilcher, Co-Autor und Leiter des Ebenrain-Zentrums. Damals seien die Betriebe viel kleiner und sehr vielfältig gewesen. «Die Bauern gewannen den Dünger und das Futter aus dem eigenen Betrieb und setzten noch kaum Chemie ein.»

Rasche Mechanisierung

Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg sei dann von einer raschen Mechanisierung und dem Einsatz von Pestiziden geprägt gewesen, so Kilcher. Auch heute sei mit der Digitalisierung und dem Einsatz von Robotern wieder eine Technologiewelle in der Landwirtschaft im Gang. Ziel sei stets, Arbeit einzusparen. «Ist es aber zum Nutzen der Bauern, dass immer mehr Arbeit eingespart wird und immer mehr ­Betriebe verschwinden?», fragte sich Lukas Kilcher.

Die landwirtschaftliche Schule Baselland sei nie nur Übermittlerin von Fakten gewesen, sondern habe die Auszubildenden immer auch zu einem kritischen Umgang mit Investitionen angehalten. Lukas Kilcher erinnerte daran, dass der Gutsbetrieb Ebenrain 1971 als einer der ersten Europas auf Biolandbau umgestellt hat. Generell seien vom Kanton Baselland wichtige Impulse für den biologischen ­Anbau ausgegangen.