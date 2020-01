Brand in einer Werkstatt

Die Baselbieter Polizei erhielt am Donnerstagabend um 20.17 Uhr Meldung, wonach es an der Hauptstrasse in Sissach brannte. Als sie eintraf, drang bereits Rauch aus dem betroffenen Haus. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilt, habe die Feuerwehr den Brandherd schnell löschen können.