Böschungen entlang des Läufelfingerlis sollen zu blühenden Wiesen werden

Man schenkt ihnen in der Regel wenig Beachtung, den Böschungen entlang der Bahnlinien, den sogenannten Bahnborden. Dabei könnten sie landesweit zu ökologisch wertvollen Natur- und Landschaftselementen werden, so man sie denn richtig behandelt. Zur Erhaltung solcher Flächen, in denen sich gefährdete Tiere und Pflanzen ansiedeln können und die der Vernetzung von Lebensräumen dienen, pflegt Pro Natura Baselland seit 35 Jahren diverse Bahnböschungen oder Bahnborde, unter anderem im Homburgertal.