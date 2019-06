Blitz tötet Rind im Stall

Ein Blitz hat am Montagnachmittag ein Rind getötet. Bei einem Gewitter habe kurz nach halb fünf Uhr ein Blitz in einen Stall am Holdenweidweg eingeschlagen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die anderen Rinder, die zum Unfallzeitpunkt ebenfalls im Stall standen, blieben unverletzt.