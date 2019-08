Heiss, heisser, am heissesten. Die hohen Temperaturen und die Trockenheit haben auch in diesem Jahr zu reden gegeben. Zwar hat es in den letzten Tagen etwas geregnet. Doch die Böden in der Region Basel sind immer noch viel zu trocken.

In der Landwirtschaft ist man darauf angewiesen, die Kulturen bewässern zu können. Vor allem Obst- und Gemüsebauern brauchen Wasser, damit sie überhaupt eine Ernte einbringen können. Doch was tun, wenn das Wasser knapp wird, wie es vor ­allem letztes Jahr der Fall war?