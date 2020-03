Belgische Barbarei endete mit der Operation Barracuda – der Hintergrund

Die Amtszeit von Patrice Lumumba, dem ersten und einzigen demokratisch gewählten Führer Kongos, währte nicht lange: nur 67 Tage nach der Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1960. Dann griffen belgische Soldaten mit Truppen des Putschisten Mobutu zu; UNO-Blauhelme sahen mit an, wie die Männer Lumumba mit Gewehrkolben traktierten, und schritten nicht ein. Es folgten Tage der Folter im Militärcamp von Léopoldsville. Mehr tot als lebendig wurde der charismatische Regierungschef am 17. Januar 1961 in eine Waldschneise geführt. «Jetzt werden wir getötet, nicht wahr?» Das sind die letzten überlieferten Worte Lumumbas.