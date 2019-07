Bedingtes Feuerverbot wird aufgehoben – Waldbrandgefahrenstufe 2

Die gesunkenen Temperaturen und die Niederschläge am Wochenende haben in den ganzen Kantonen, Basel-Landschaft und Basel-Stadt, zu einer Entspannung der Lage geführt. Der Krisenstab ruft die Bevölkerung trotzdem zum vorsichtigen Umgang mit Feuer und am 31. Juli/1. August mit Feuerwerk auf und dankt bereits jetzt für die Disziplin.