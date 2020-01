Bedauern über das Aus für Manor Food

Es ist Montagmorgen um elf Uhr. In der Abteilung Lebensmittel des Manor im Untergeschoss des Liestaler Bücheli-Centers ist es ziemlich ruhig. Einige wenige Kundinnen und noch weniger Kunden befinden sich zwischen den Regalen und suchen in Ruhe ihre Produkte aus. Nichts deutet auf die Meldung hin, die am letzten Freitag bekannt geworden ist.