Béatrix von Sury strebt Kampfwahl an

Die Reinacher Vizegemeinde­präsidentin Béatrix von Sury will nun doch CVP-Präsidentin werden. Dies hat sie der «Basellandschaftlichen Zeitung» bestätigt, obwohl parteiintern ein Kommunikationsverbot in dieser Angelegenheit gilt. In der Tat dürfte die Kandidatur der tendenziell links politisierenden Landrätin für eine Kampfwahl an der Generalversammlung der CVP vom 2. Mai sorgen. Seine Kandidatur angekündigt hat auch der Prattler Silvio Fareri.