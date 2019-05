Basler Regierung will mehr Schallschutzfenster bei Osttangente

Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen

Insgesamt will der Kanton Basel-Stadt entlang der Osttangente nun 1'900 Schallschutzfenster an 91 Liegenschaften ganz oder teilweise finanzieren, wie die Regierung am Donnerstag mitteilte. Bisher war von 1'350 subventionierten Schallschutzfenstern an 59 Gebäuden die Rede. Die geschätzten Kosten steigen von 2 auf 2,5 Millionen Franken.

Mit den zusätzlichen Schallschutzfenstern kann nach Angaben der Regierung sichergestellt werden, dass entlang der Osttangente in den Wohnräumen aller Anwohnerinnen und Anwohner die Lärmbelastung auf die Grenzwerte sinkt. Für den Anspruch auf Schallschutzfenster gelten neu die gleichen Kriterien wie bei bei städtischen Strassen.

Lärmschutzwände für Schulanlagen

Verbessern will die Regierung auch den Lärmschutz für das Gellertschulhaus, das Christoph-Merian-Schulhaus und drei Kindergärten, die an die Osttangente grenzen. Entlang dieser Bildungsstätten soll für 1,4 Millionen Franken eine 300 Meter lange Lärmschutzwand errichtet werden.

Mit dieser Massnahme soll in erster Linie die Lärmbelastung im Freien deutlich reduziert werden. In den Schulräumen selbst werden gemäss Prognosen die Lärmgrenzwerte auch bei offenem Fenster bis 2040 nicht überschritten, wie es in der Mitteilung heisst.