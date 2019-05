Baselland ringt um Flughafen-Strategie

Schliesslich hat diese nach zwei Sitzungen beschlossen, von der Strategie Kenntnis zu nehmen. Ob der Landrat der Kommission folgt, ist aber in Anbetracht des knappen Entscheids der Kommission offen. Die Vorlage steht im Parlament am 16. Mai auf der Traktandenliste.

Schon zwei Mal abgelehnt

In der jüngsten Vergangenheit hat der Landrat mehrmals massive Kritik an der Politik des Euro­Airports geübt. So hat das Baselbieter Parlament den jährlichen Lärmbericht schon zwei Mal ablehnend zur Kenntnis genommen und zahlreiche Vorstösse zugunsten von Massnahmen für ein längeres Nachtflugverbot und gegen das Wachstum der Anzahl Südlandungen verabschiedet. Eine Mehrheit des Landrats verlangt stets von neuem, dass der EuroAirport den Fluglärm einschränkt und die Betriebszeiten verkürzt – ohne dabei die volkswirtschaftliche Bedeutung des EuroAirports in Zweifel zu ziehen. Dass die Eigentümerstrategie des Regierungsrats, welche die Willenskundgebungen im Landrat nur teilweise aufnimmt, auf Kritik stossen würde, lag auf der Hand.

Obwohl die Regierung mit der Eigentümerstrategie dem Landrat einen Kompromiss vorschlägt, wurde in der vorberatenden Kommission erneut beantragt, dass mit der Eigentümerstrategie eine Nachtflugsperre zwischen 23 und 6 Uhr anzustreben sei und dass die An- und die Abflüge von und nach Süden generell zu reduzieren seien – oder alternativ ­müsse die Eigentümerstrategie zurückgewiesen werden.

Knapper Vorentscheid

Die Landratskommission befürwortete in der Eventualabstimmung zwar den ersten Antrag, lehnte diesen aber schliesslich in der definitiven Abstimmung mit sieben zu fünf Stimmen ab. Ausdrücklich befürwortet wurde in der Kommission, dass die Regierung in der Eigentümerstrategie festhält, dass der Fluglärm zwischen 22 und 6 Uhr zu reduzieren sei, insbesondere durch einen Verzicht auf Starts Richtung Süden nach 23 Uhr.

Gegenüber den Kommissionsmitgliedern stellten die Vertreter des Flughafens in Aussicht, für die einzelnen Zeitabschnitte Lärmkurven zu erstellen, damit die Ziele der Lärmbegrenzung erreicht werden könnten und bei Überschreitung des Lärmgrenzwerts nicht mehr geflogen werden dürfte.