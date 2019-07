Baselland profitiert von regionalen EU-Projekten im Dreiland

Mit dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung verfolgt die EU das Ziel, durch die Beseitigung von Ungleichheiten zwischen den verschiedenen ­Regionen den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zu stärken. Auch die Schweiz profitiert davon.

Wie aus der Mitteilung der ­Regio Basiliensis hervorgeht, hat die FHNW den Zuschlag für ein Projekt aus dem Bereich ­Forschung, Innovation und Technologietransfer und für eines aus dem Bereich Klima und Energie erhalten.

Wirtschaftsoffensive

Fördermittel über eine Million Franken fliessen in das Projekt «Wirtschaftsoffensive 2018» der Hochschule für Life Sciences und der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik der FHNW. Daran beteiligt sind auch die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sowie die Région Grand-Est.

Mit dem Teilprojekt Perso­nalis wird eine personalisierte Medizinplattform für Patienten mit Autoimmunkrankheiten entwickelt. 3-D-Druckmaterialien für resorbierbare Knochen­implantate sollen mit dem Teilprojekt TriMaBone als Schlüsseltechnologie entwickelt werden. Das Teilprojekt Aca-Modes hat zum Ziel, eine intelligente Systemregelung zur Einspeisung ­erneuerbarer Energie ins Stromnetz bereitzustellen. Und mit dem Teilprojekt Water-Pollution-Senso soll ein automatisiertes System erprobt werden, das Schadstoffe im Trinkwasser überwachen kann.

Beim Energieprojekt geht es um Einsparungen in Gebäuden. Das Projekt «SMI: Inklusives Smart Meter» will die Instrumente, die den Energieverbrauch erfassen, besser nutzen. Die ­Instrumente sollen bezüglich Datensicherheit verbessert werden, damit sie in Privathaus­halten den Energieverbrauch ­sicherer prognostizieren und damit mithelfen, den persönlichen Verbrauch zu optimieren. Die Fördermittel dafür gehen an die Hochschule für Technik.

Kooperation der Häfen

Fördermittel für ein weiteres Projekt hat der Begleitausschuss den Schweizerischen Rhein­häfen zugehalten. Mit diesem soll die Zusammenarbeit zwischen den Häfen in Basel, Weil am Rhein, Mulhouse, Colmar/Neuf-Brisach, Strassburg, Kehl, Karlsruhe, ­Ludwigshafen und Mannheim verbessern. Dies soll dereinst mithelfen, den umweltfreund­lichen Containertransport auf dem Rhein zu fördern. Dafür soll eine erste gemeinsame Plattform für das Betreiben der Trans­porte gegründet werden.