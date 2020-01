Baselland muss bestehende Mittelschulstandorte ausbauen

Deshalb und weil das Baselbiet mit steigenden Schülerzahlen rechnet, müssen verschiedene Schulstandorte ausgebaut werden. Namentlich betrifft dies die Gymnasien in Muttenz, Liestal und Oberwil sowie die FMS in Liestal und Oberwil.

In Muttenz sind bereits bauliche Massnahmen in Planung, für die Standorte Liestal und Oberwil will der Kanton nun Richtgrössen definieren, wie es in der Mitteilung heisst.