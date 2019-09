Baselland mit drei Listenverbindungen für die Nationalratswahlen

Ihrer Listenverbindung aus früheren Jahren treu geblieben sind die SP und die Grünen. Zu dieser Allianz gehören auch die Listen der Juso-Unterbaselbiet, der Juso-Oberbaselbiet, der Grünen Panther (GP) und der Jungen Grünen.

In der Mitte bilden EVP, CVP, BDP und GLP eine Allianz. Auch die Junge GLP, die EVP Zukunft, die Junge CVP sowie die CVP Wirtschaft und Gesellschaft gehören dieser Verbindung an. Neben den drei Listenverbindungen bestehen insgesamt sieben Unterlistenverbindungen.

134 kandidieren auf 20 Listen für den Nationalrat Nichts mehr geändert hat sich gemäss Landeskanzlei an der bereits am 20. August gemeldeten Wahlvorschlägen für den Nationalrat. Demnach treten für die sieben Sitze in der grossen Kammer 134 Kandidierende an. Vor vier Jahren waren es noch 112 Bewerberinnen und Bewerber auf 16 Listen. Für den Nationalrat kandidieren dieses Jahr in Baselland 59 Frauen und 75 Männer. Der Frauenanteil beträgt damit 44 Prozent. Für den Ständerat wurden der Landeskanzlei vier Kandidaturen gemeldet, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Für den nach dem Rücktritt von Claude Janiak (SP) frei werdenden einzigen Baselbieter Sitz in der kleinen Kammer bewerben sich Elisabeth Augstburger (EVP), Maya Graf (Grüne), Eric Nussbaumer (SP) und Daniela Schneeberger (FDP).