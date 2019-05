Baselland kämpft gegen Rückzonungen

In letzter Minute hat der Kanton Baselland einen Bauzonenstopp vermeiden können. Doch mit der Genehmigung des Baselbieter Richtplans hat der Bundesrat Auflagen verordnet, die in vielen Gemeinden für Aufregung sorgen dürften. Aus Liestal kommt bereits Widerstand: Kantons­planer Martin Kolb will die von der Landesregierung verordneten Rückzonungen nicht buchstabengetreu umsetzen.