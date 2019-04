Baselbieter Strafverfolger ringen um Effizienz

Die Staatsanwaltschaft schreibt in einem Communiqué vom Donnerstag von «guten Erledigungszahlen» im Geschäftsjahr 2018. So stiegen die Zahlen der gesamthaft sowie der per Strafbefehl erledigten Fälle. Dafür sank die Zahl der per Anklage erledigten, also aufwendigeren Fälle. Im Vorjahr hatte die Entwicklung umgekehrte Vorzeichen; der Schwankungsbereich bleibt überschaubar.