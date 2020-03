Baselbieter Landrat vertagt – Justiz im Homeoffice

Ganz still steht die kantonale Politik aber dennoch nicht. «Natürlich muss der demokratische Prozess weiterhin funktionieren», sagt Peter Riebli. So sollen zumindest die Kommissionen ihre Sitzungen weiterhin abhalten, damit dem Ratsplenum die beschlussreifen Geschäfte nicht ausgehen und keine Unterbrüche eintreten. Um die Bestimmungen des Bundesrates und des Bundesamts für Gesundheit (BAG) aber gleichwohl einhalten zu können, wird nicht im kleinen Kämmerlein, sondern im grossen Landratssaal getagt. Dort dürften sich die maximal 15 Personen, die an einer Kommissionssitzung teilnehmen, tatsächlich nicht in die Quere kommen und die zwei Meter Abstand problemlos einhalten können.

Geheimhaltung sekundär

Ein Problem könnte dabei allerdings die Diskretion darstellen. Bekanntlich beraten die Kommissionen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, und die Mitglieder unterstehen dem Amtsgeheimnis. All das könnte zumindest theoretisch unterlaufen werden, wenn sich beispielsweise ein ungebetener Zuhörer auf eine der Tribünen schleichen und dort im Verborgenen der Diskussion lauschen würde.

Dieses Risiko will Peter Riebli allerdings in Kauf nehmen. «Eine Polizeiwache vor den Eingängen zur Landratstribüne und zur Pressetribüne wird es sicher nicht geben», sagt der höchste Baselbieter. Und setzt dann ganz klare Prioritäten: «Die Sicherheit der Bevölkerung und die Aufrechterhaltung der demokratischen Prozesse haben klar Priorität vor der Geheimhaltung», so Peter Riebli.

Keine Verhandlungen mehr

Das Coronavirus hat auch an den Baselbieter Gerichten für ein neues Regime gesorgt. So sind gemäss einer Mitteilung der Geschäftsleitung der Baselbieter Gerichte die Parteiverhandlungen bis mindestens 30. April 2020 eingestellt.

Das heisst, es treten keine Richter, keine Gerichtsschreiber, keine Betroffenen und keine Anwälte mehr vor Gericht auf. Davon ausgenommen sind nur dringliche Haftangelegenheiten, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht und fürsorgerische Unterbringungen.

Dementsprechend ist auch der Zugang zum Gerichtsgebäude für Personen und Publikum geschlossen. Für Eingaben, die eingereicht werden müssen, wird auf die Briefkästen der Gerichte verwiesen, die regelmässig geleert würden. Im Übrigen werde der aktuellen besonderen Situation bei der Festsetzung und Erstreckung von Fristen Rechnung getragen, heisst es in der Mitteilung.

Keine Urteilsberatung

Ausgesetzt sind auch die öffentlichen Urteilsberatungen an der Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht (VV) des Kantonsgerichts. Die Beratungen sollen zwar laut Kantonsgerichtspräsident Roland Hofmann noch stattfinden, wenn auch in reduziertem Masse. Vorgesehen ist, dass die Richterinnen und Richter die Fälle an einer Telefonkonferenz beraten und beurteilen. Allerdings können die Parteien, die Medien und die Öffentlichkeit an diesen Beratungen nicht teilnehmen.

Die Medien verweist Roland Hofmann an den Gerichtsschreiber, der den jeweiligen Fall bearbeitet hat. Dort könne das Urteil und eine kurze mündliche Begründung erfragt werden, sofern es sich um einen grundsätzlich öffentlichen Fall handelt.

Gestern Mittwoch war die VV aber noch nicht bereit für eine Urteilsberatung per Telefonkonferenz. Die angesetzten Fälle, darunter auch derjenige der Verpachtung des Jagdreviers Pratteln, mussten daher alle abgesagt werden.