Baselbieter Kantonspital liebäugelt mit Neubau auf grüner Wiese

Ohne Alternative vorzubereiten, haben sich die Gesundheitsdirektoren aus den beiden Basel, Thomas Weber und Lukas Engelberger, während Jahren in das Projekt Spitalfusion verkrallt. Und sind gescheitert. Der Verwaltungsratspräsident Werner Widmer nahm den Hut, nachdem die Basler am 10. Februar Nein zum Zusammenschluss von Kantonsspital Baselland (KSBL) und dem Universitätsspital Basel sagten. Madeleine Stöckli musste das Ruder übernehmen und soll bis Ende Juni der Basler Regierung ein Rettungskonzept vorlegen. In der «Basellandschaftlichen Zeitung» gibt sie erstmals Einblick, wie der Weg in die Zukunft aussehen könnte.