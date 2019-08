Baselbieter Gewerbler mit Witz gegen Stau

Klappe, die erste: Alain Tüscher am Esstisch, Frühstück mit der Tochter. Der Vater, bekannt als Präsident des Gewerbe- und Industrievereins Bubendorf und früherer EVP-Landrat, nimmt einen letzten Schluck Kaffee und sagt: «So, jetzt muss ich los, sonst komme ich in den Stau.» Die Tochter füllt ihm noch die Proviantbox, dann verlässt er das Haus. «Bis am Abend!»