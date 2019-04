Baselbieter Finanzkommission will andere Steuer-Kompensation

Die Regierung hatte in ihrer Vorlage zur kantonalen Umsetzung der Bundes-Steuervorlage 17 (SV17) - die seither in der «Staf»-Vorlage des Bundes aufgegangen ist - als sozialen Ausgleich vorgeschlagen, die Mindestsätze für Kinder- und Familienzulagen um 30 Franken zu erhöhen. Dies ist der Kommission jedoch zu wenig KMU-verträglich.

Laut einem Communiqué vom Montag entschied die Kommission mit einer Stimme Differenz, die Zulagenerhöhung durch einen anderen Ausgleich zu ersetzen. Einstimmig setzte sie auf einen Weg via Steuerabzug für Kinderdrittbetreuungskosten und Prämienverbilligungen. Konkret soll der Betreuungsabzug von heute 5500 auf 10'000 Franken erhöht werden.

19,7 Millionen Mehraufwand

Gleichzeitig solle die Regierung zwei Anpassungen bei der individuellen Prämienverbilligung (IPV) in die Wege leiten: Ein Jahr früher als geplant solle der Kinder-Mindestanspruch von 50 auf 80 Prozent erhöht werden, und die Richtprämie soll für Erwachsene und junge Erwachsene um 25 Franken und für Kinder um 20 Franken steigen.

Der von der Kommission vorgeschlagene soziale Ausgleich entspreche in seiner Höhe der gestrichenen Familienzulagenerhöhung gemäss Regierung, hiess es weiter. Indes bedeute die Kommissionsfassung einen jährlichen Mehraufwand von 19,7 Millionen Franken.

Unter dem Strich brächte die Kommissionsfassung ab 2025 Ertragsminderungen zulasten des Kantons von voraussichtlich 42 Millionen Franken. Beim Regierungsvorschlag lagen diese bei 24 Millionen.

Regierung einverstanden

Die Regierung hat sich per Communiqué gleich am Montag mit dem Kommissionsvorschlag einverstanden erklärt. Für den Abzug der Betreuungskosten sei das Steuergesetz anzupassen, was im Rahmen der SV17 erfolgen könne. Von den Steuer-Mindererträgen daraus entfielen 1,5 Millionen auf den Kanton und 0,8 Millionen auf die Gemeinden.