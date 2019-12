Baselbiet wird sich im 2020 weiter verschulden

Möglicherweise liegt es nicht nur am neu zusammengesetzten Landrat, sondern auch an der inzwischen wieder etwas entspannten finanziellen Situation, in welcher sich der Kanton Baselland befindet. Tatsache ist jedenfalls, dass die Parlamentsdebatte über den Aufgaben- und Finanzplan 2020–2023 (AFP) mit dem Budget 2020 überaus manierlich verlief. Nach gut vierstündiger Debatte war die Sache gelaufen und der AFP ohne Gegenstimme mit 81 zu 0 gutgeheissen.