Baselbiet soll ambulante Patiententransporte voll finanzieren

Der Kanton Baselland soll die medizinischen ambulanten Krankentransporte gesetzlich regeln und per Leistungsauftrag an Anbieter auch finanzieren. Der Landrat überwies am Donnerstag eine SP-Motion mit diesem Auftrag mit 56 gegen 19 Stimmen.

Die Regierung hatte das Anliegen nur als unverbindliches Postulat entgegennehmen wollen, um vor einem Entscheid offene Fragen zu klären. Gesundheitsdirektor Thomas Weber warnte vor jahrelangen Arbeiten, bis eine Neuregelung in Kraft treten könne. Via Postulat könnte man gegebenenfalls schneller handeln.