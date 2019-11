Bank gibt kein Bargeld mehr raus

Die Bank zieht nach den Verbrechen Konsequenzen: Es wird ab dem 14. November in den Filialen Ettingen und Breitenbach kein Bargeldbezug am Schalter mehr möglich sein. Dies berichtet «20 Minuten» am Montag. Das sei aber im Rahmen der Renovation aller Filialen ohnehin geplant gewesen. «Aus Sicherheitsüberlegungen haben wir diese Massnahme nun einfach vorgezogen», wird BLKB-Sprecherin Monika Dunant vom Onlineportal zitiert.

So informiert die Bank ihre Kunden. Foto: «20 Minuten»

Die Bank verweist für Bargeldbezüge auf die Geldautomaten. Wer den bedienten Schalter bevorzugt, muss nach Therwil, Binningen oder Liestal fahren oder sich Bargeld bis zu einem Betrag von 2000 Franken per Post nach Hause liefern lassen. Die BLKB hat diese Massnahmen nicht öffentlich kommuniziert, die Kunden jedoch brieflich informiert.

Teil der neuen Massnahmen ist auch zusätzliches Sicherheitspersonal, das während der Öffnungszeiten an sämtlichen Standorten zum Einsatz kommt. In Oberdorf ist die Securitas bereits seit kurz nach dem zweiten Überfall anfangs August im Einsatz. Die Bank kündigt zudem weitere «bauliche Massnahmen» an, die die Sicherheit erhöhen sollen.