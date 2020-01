Autobus AG Liestal baut rund zwei Drittel seiner Billettautomaten ab

Aufgrund der hohen Investitionen habe die AAGL entschieden, das Update nur noch an zehn Standorten durchzuführen, zumal die Verkaufszahlen an den Billettautomaten rückläufig seien. Gleichzeitig würden die Unterhaltskosten aber stetig zunehmen. Vom Abbau betroffen sind alle Automaten, an denen weniger als 15 Einzelbillette pro Tag und unter 30 U-Abos pro Monat gelöst werden. Laut Mitteilung lösen immer mehr Kunden ihr Ticket online oder via Mobiltelefon. Der Billettkauf beim Fahrpersonal ist nach wie vor möglich.