Auto überschlägt sich nach Unfall

Auf der Liedertswilderstrasse in Oberdorf fuhr am 5. Januar, kurz nach 19.45 Uhr, ein 47-jähriger Mann in Richtung Reigoldswil. Infolge von Eisglätte verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in die Böschung.

Das Auto überschlug sich und kam danach auf dem Dach liegend zum Stillstand. Glücklicherweise verletzte sich dabei niemand.

Am Auto entstand Totalschaden und es wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.