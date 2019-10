Auto überschlägt sich Hang hinunter

Ein 78-Jähriger befuhr gemäss der Baselbieter Polizei am Montag kurz vor 20 Uhr einen Feldweg im Gebiet Vorder Dürstel. Beim Kreuzen mit entgegenkommenden Fahrzeugen seien die Räder seines Autos über den Wegrand gekommen, worauf das Auto des Rentners seitlich von der Strasse rutschte. Am Abhang überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam schliesslich an einem Baum zum Stillstand. Das Auto blieb auf den Rädern stehen.