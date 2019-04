Auto gerät ins Schleudern und prallt in Leitplanke

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 43-jährige Personenwagenlenker auf der Autobahn A2 in Richtung Basel. Kurz vor der Ausfahrt Pratteln verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. In der Folge kollidierte er beinahe mit einem korrekt fahrenden Personenwagen und prallte dann in die rechtsseitige Leitplanke. Anschliessend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.