Aus für Gemeindeversammlungen

Ein Gesuch um Durchführung der Gemeindeversammlung hat auch Münchenstein gestellt. Diese ist aber erst auf den 25. Mai angesetzt. Ob sie stattfinden wird, ist sehr ungewiss. Zumindest ist die Versammlung noch nicht abgesetzt.

Restriktive Entscheide

Derzeit und bis auf weiteres werden gemäss dem Rechtsdienst des Kantonalen Krisenstabs weder Gemeindeversammlungen noch Einwohnerratssitzungen bewilligt, teilt dieser auf Anfrage der BaZ mit. Die Ausnahmeregelung werde restriktiv angewendet. «In der momentanen Situation überwiegt der Schutz der Bevölkerung das Interesse an der Durchführung von Gemeindeversammlungen und Einwohnerratsversammlungen», schreibt der Rechtsdienst.

Fallen Geschäfte an, die dringend eines Beschlusses der Gemeindeversammlung bedürfen, so findet eine Kompetenzverschiebung statt. Dann entscheidet gemäss Kantonsverfassung und Gemeindegesetz der Gemeinderat anstelle des «Souveräns». Anders in Gemeinden mit Einwohnerrat. Dort hat das kommunale Parlament bei Dringlichkeit Beschlüsse auf dem Zirkularweg zu fassen.

Für den Fall, dass für eine Veranstaltung so wichtig ist, dass eine Ausnahmebewilligung erteilt würde, müsse die Veranstalterin vorab ein Schutzkonzept mit umfangreichen Präventionsmassnahmen vorlegen, so der Rechtsdienst des Krisenstabs.