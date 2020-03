Aus dem Stand in die Stadtregierung

Wer sich unter einem politischen Senkrechtstarter einen Zampano oder einen Vielredner vorstellt, der liegt bei Lukas Felix falsch. Der 34-jährige promovierte Chemiker wirkt ziemlich unauffällig, ja fast bescheiden. Alles Vorlaute scheint ihm abzugehen; er spricht eher leise, dafür klar und unmissverständlich, und er ist überzeugt von dem, was er sagt. Für sein Gegenüber wird jedenfalls schnell klar, dass seine Wahl in den Liestaler Stadtrat am vergangenen 9. Februar kein Zufall war.