Arisdorftunnel gesperrt

Die Baselbieter Polizei teilte am Dienstag via Twitter mit, dass der Arisdorftunnel momentan in Richtung Basel gesperrt ist. Ein Lastwagen habe die Tunneleinrichtung beschädigt und seine Ladung verloren.

Die Sperrung würde laut Polizei rund 1,5 Stunden dauern. Sie empfiehlt das Gebiet grossräumig zu umfahren.