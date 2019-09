Archäologen untersuchen Weiher der Ermitage

Die Arbeiten starten am 7. Oktober mit dem obersten Weiher. Mittels Pumpen wird das Wasser in den Dorfbach entleert. Diese Arbeiten werden durch die kantonale Gewässerunterhaltsequipe des Tiefbauamts, in Absprache mit allen involvierten Fachstellen, durchgeführt. Die Fische im Weiher werden abgefischt und in einen Fischweiher an der Birs in Reinach umgesiedelt.

Sicherheitsholzschlag wird im Gebiet notwendig

Im Anschluss werde der Weiher mit Baumaschinen vom Schlamm befreit, so das Tiefbauamt. Der trockene Schlamm wird per Lastwagen abtransportiert und deponiert. Im Zusammenhang mit den Arbeiten werden drei Bäume gefällt, damit die Zufahrt für die Baufahrzeuge gewährleistet ist. Dann wird im Gebiet ein Sicherheits-Holzschlag durchgeführt. Die Naturwerte der Ermitage werden während den Arbeiten möglichst erhalten und geschont.

Die Archäologie Baselland nimmt danach die Untersuchungen am leeren Weiher und an den Nebenanlagen vor. Zeitgleich werden allfällige lokale, kleinere Sanierungsmassnahmen durchgeführt. Diese Arbeiten werden voraussichtlich Ende November 2019 abgeschlossen sein. Danach wird der Weiher auf natürliche Weise wieder durch den Dorfbach gefüllt, was mehrere Wochen dauern kann.