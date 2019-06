Amtsleiter schenkt sich neue Zentrale

Seinen eigenen neuen Lage- und Einsatzraum hält Reiniger offenbar für nötig: «Jetzt müssen wir nicht mehr in den Bunker beim Gitterli hinuntersteigen. Jederzeit können wir den Zustand und die Einsatzfähigkeiten der Teams auf Bildschirmen abrufen», sagt er. In der Tat werden nun Lagebulletins des Bundes zum Beispiel zu Trockenheit und Waldbrandgefahr auf den grossen Bildschirmen sichtbar. Wenn ein Kind mit grossem Personalbedarf gesucht werden müsste, wie Reiniger erklärt, wenn Überschwemmungen drohen, wenn die ABC-Wehr in den Einsatz geschickt werden muss, dann kann er die Entscheidungsträger am ovalen Tisch zusammenrufen.

Überflüssig und teuer

Das sei übermütig, sagen ehe­malige «Krisenstäbler». Dafür müsse man keine Viertelmillion investieren. «Das haben wir früher mit dem Laptop und dem Beamer gemacht. Sich in einem Sitzungszimmer beim AMB installiert und sich im System beim Bund eingeloggt, um eine Lage zu beurteilen. Ist der Krisenstab zum Entscheid gelangt, es brauche ihn, dann operierte man vom Standort Gitterli.» «Von der Führungsanlage Gitterli wird der ­Krisenstab auch weiterhin seine Einsätze bei einem Grossalarm leiten», erklärt Reiniger. In solchen Fällen diene der neue Raum im Oristal der Führung des Zivilschutzes.

Undurchsichtig wird es, bei der Finanzierung der neuen Kommandobrücke. «Die finanziellen Mittel dafür sind im Budget 2018 enthalten», sagt zwar Dienststellenleiter Reiniger. Aber einen spezifischen Budgetposten für diese neue Zentrale gibt es nicht. Auf den Einwand, dass Reiniger das Budget 2018 nicht gemacht und der Vorgänger keinen Kommandoraum eingerechnet hat, erklärt der Dienststellenleiter: «Es gibt im Budget 2018 den Posten ‹ materielle Verbesserung in der Führung› . Das Geld ist daraus entnommen worden.» Und man habe auf nichts anderes Geplantes verzichten müssen, als man diesen Budgetposten für den neuen Lage- und Einsatzraum beanspruchte. Ferner habe das Projekt auch nicht nach dem Einladungs- und Beschaffungsverfahren Hermes durchgeführt werden müssen. Darunter fallen nur Projekte ab 300000 Franken.

Intransparenter Geldfluss

Dies wiederum dürfte der Grund dafür sein, dass die BUD nicht über die baulichen Änderungen an den Immobilien im Oristal informiert worden ist. Ohnehin ist man bei der Bau- und Umweltschutzdirektion über die Finanzflüsse nicht wirklich im Bilde, obschon auf Anfrage der BaZ intensive Abklärungen angestrengt wurden.

Die BUD hat zwar den militärischen Führungsbunker beim Gitterli ausgebaut und wartet nach Abschluss des Projekts auf eine Rückerstattung einer Bundesbeteiligung über 195000 Franken. Dass der Bund bereits 181000 Franken direkt ans AMB für Ausbauten des Gitterli im Jahr 2017 ausbezahlt hat, ist der BUD entgangen oder wurde ihr bewusst verschwiegen. Dahingehende Recherchen der BaZ versuchte Sicherheitsdirektor Isaac Reber mit einem Einschüchterungsmail an die Chefredaktion zu stoppen.