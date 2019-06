Allein unter 5G-Gegnern

Flyer liegen auf. «5G, eine neue Bedrohung für alles Leben», steht auf einem der Flugblätter. Der Urheber: The World Foundation for Natural Science. Das Logo könnte von einer Sekte stammen. Eine stilisierte Waage ist im Gleichgewicht; im Hintergrund die Erdkugel und unten zwei Hände, die fürsorglich-schützend das Bild umrahmen. Ein anderer Faltprospekt titelt: «5G-Monster schlägt zu!» Auf der Rückseite eine Skizze der Evolution vom Menschenaffen bis zum Skelett, das ein Handy in der Hand hält.