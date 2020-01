85-jähriger Geisterfahrer verursacht Unfall und fährt weiter

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 85-jährige Personenwagenlenker am Dienstagabend von Basel herkommend auf der Autobahn A2 und beabsichtigte in Richtung Autobahn A18 zu fahren. Dabei fuhr er über den Unterhaltsplatz beim dortigen Salzsilo und anschliessend in den Schäntzlitunnel auf die Fahrspur in Richtung Bern / Luzern.