65 Tänzer fordern zum «Verzicht uf e Plastik» auf

Als wir uns über Ausschreitungen an Demonstrationen unterhalten, wird seine Tonlage schärfer. Weil Zbinden Extreme vermeidet, nimmt er nicht an den Klimastreiks teil. «Ich will niemanden dafür verantwortlich machen, dass wir mit Plastik überflutet werden.»

Guter Motivator

Um seine Mitmenschen auf die Problematik des Plastikkonsums hinzuweisen, will er sie anstupsen. «Nudgen» heisst das im Sprachgebrauch der User von Social Media. Um also die Leute zu sensibilisieren, hat Zbinden einen Flashmob mit eigenem Liedtext choreografiert. 65 Menschen konnte er dafür begeistern, am letzten Samstag in drei Schweizer Städten aufzutreten. Dafür hatten die Tänzer unter seiner Regie fünf Monate lang geprobt.

Die Grösse der Gruppe ist imposant, aber nicht selbstverständlich: «Vor allem Männer scheuen sich davor, zu tanzen. Meine Besuche in den Turnvereinen, um auch die ältere Generation zu motivieren, waren nicht so erfolgreich.» Da er seine Kolleginnen und Kollegen offenbar gut erreicht mit seiner Art und weil er sie, wie er sagt, oft loben könne, spricht viel dafür, dass er ein guter Motivator ist. Die Hausaufgabe, die er seiner Crew in die Ferien mitgab, hatte einen eindrücklichen Motivationsfilm zum Resultat.

Entscheidung überdenken

Zbinden ist aber nicht nur unter den Tänzern des Baselbiets gut vernetzt. Die Aufführungen wurden auch von einer Foto- und Filmcrew begleitet. Der Jugend+Sport-Tanzlehrer will nun durch exponentielles Teilen der Bilder in den sozialen Medien erreichen, dass sich «jeder beim nächsten Einkauf daran erinnert und seine Entscheidung überdenkt». Dass die Schweiz dereinst ein Vorbild für Nachhaltigkeit für andere Regionen der Welt sein könnte, muss keine Utopie sein: Handy zücken, anschauen und teilen.

Zbindens Projekt findet am ­Stadtfest Liestal den krönenden Abschluss. Die Performance wird am 7. September um 18.40 Uhr auf dem Törliplatz noch einmal ­aufgeführt. Film des Smartmobs aus Zürich, Bern und Basel:www.baz.ch