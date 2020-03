64-Jähriger wird in Muttenz vermisst

Die Baselbieter Polizei sucht den 64-jährigen Christian Ruetz-Eichmann aus Muttenz. Er wird seit Donnerstag vermisst.

Zuletzt wurde er am Donnerstagnachmittag, um ca. 15 Uhr, am Bahnhof in Möhlin gesehen.

Personen, die sachdienliche Angaben über den Aufenthaltsort und Verbleib des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitzentrale in Liestal in Verbindung zu setzen: 061 553 35 35.

Die Polizei beschreibt den Mann folgendermassen:

Ruetz-Eichmann Christian, 24.05.1955, 175 cm gross, feste Statur und grauweisse Haare (Stirnglatze). Er trägt einen grau-schwarzen Mantel und dunkel-blaue Hosen. Christian Ruetz-Eichmann befindet sich in einer schlechten körperlichen wie auch psychischen Verfassung.