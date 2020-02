5G lässt im Reinacher Einwohnerrat die Emotionen hochgehen

Der Gemeinderat hatte Hettich eingeladen, um das Ortsparlament über die neue Technologie zu informieren. Denn diese löst vielerorts Ängste aus, nicht nur in Reinach: Landesweit wehren sich besorgte Anwohner gegen die Errichtung von 5G-Antennen in ihrer Nachbarschaft. Auch in Reinach sind diverse Einsprachen hängig, die eine geplante Antenne der Swisscom an der Graham-Bell-Strasse betreffen.

«5G ist in aller Munde. Es gibt viele Unsicherheiten. Daher haben wir heute Abend mit Alex Hettich einen Experten hier, der uns über die technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen aufklärt», sagte Ratspräsident Markus Huber (SP) zu Beginn der Sitzung.

Hettich startete mit einer allgemeinen Einführung ins Thema und ging danach spezifisch auf Fragen ein, die die Einwohnerräte vorab einreichen konnten. Dabei zeigte sich: Bei einigen Volksvertretern sind ebenfalls Befürchtungen vorhanden, allerdings fehlt es vielen auch an technischem Verständnis. Hettich sagte denn auch: «5G ist nichts grundsätzlich Neues.» Die Strahlung sei nicht per se stärker als bei 4G oder 3G. «Die gesetzlichen Grenzwerte sind technologieneutral und gelten auch für 5G», so Hettich. Aktuell senden auch die 5G-Antennen im Rahmen der bisherigen Frequenzbänder. Die Grenzwerte lägen zudem deutlich unter der Schwelle, über der schädliche Auswirkungen auf den menschlichen Körper feststellbar seien, so Hettich.

Gewisse Volksvertreter blieben dennoch skeptisch. «Sie haben uns versichert, dass das alles ganz harmlos ist. Dabei wissen wir noch nicht mit endgültiger Sicherheit, welche Langzeitfolgen diese Strahlung beim Menschen auslöst», sagte etwa Myrian Kobler (CVP).

Hettich entgegnete daraufhin, dass man nie «endgültige Sicherheit» haben könne. «Ich kann Ihnen keine hundertprozentige Unbedenklichkeitsgarantie geben.»Dass das Thema emotional aufgeladen ist, bewies Aram Naderi (Grüne), der nach dem Vortrag ziemlich aufgebracht schien: «Ich habe heute von Ihnen viele Relativierungen gehört», warf er Hettich an den Kopf. Als der Rat den Experten unter Klatschen verabschiedete, blieben bei der Grünen-Fraktion einige Arme verschränkt.