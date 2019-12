5,2 Millionen soll das «unverzichtbare» Marabu kosten

Gelterkinden will es unbedingt. Es will das Marabu erhalten und in die Stiftung Kulturzentrum Marabu einbringen. Die 202 Stimmberechtigten im vollen Gemeindesaal hätten auch mit Klatschen abstimmen können. Das taten sie frenetisch. Schliesslich stellten sich nur vier Stimmberechtigte gegen den Antrag des Gemeinderats.