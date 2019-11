36-Millionen-Projekt ohne Votum durchgewinkt

Der britische Historiker und ­Publizist Cyril Northcote Parkinson (1909–1993) hätte am Donnerstag am Baselbieter Landrat seine helle Freude gehabt. Das Parlament hat nämlich Parkinsons Prinzip, wonach «die auf einen Punkt der Tagesordnung verwendete Zeit umgekehrt proportional zu den jeweiligen Kosten» ist, gleich mehrfach bestätigt. Am deutlichsten aber beim Traktandum Doppelspurausbau Spiesshöfli. Dafür und für die Instand­stellung der Bottmingerstrasse sowie für den Erwerb der betroffenen Liegenschaften hat der Landrat gestern einstimmig mit 80 zu null bei null Enthaltungen einen Betrag von 36,63 Millionen Franken bewilligt.