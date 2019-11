2,4 Kilometer Hoffnung

Ihr Name sei Rauricastrasse. ­Diese Bezeichnung gebe es landesweit nur ein Mal, sagt der Prattler Gemeindepräsident Stephan Burgunder. Zusammen mit Vertretern des Kantons und dem Augster Gemeindepräsidenten Andreas Blank hat er am Mittwoch die Baustelle für die neue Kantonsstrasse durch Salina Raurica per Spatenstich eingeweiht. Ende 2022 sollen die zwei Spuren entlang der Autobahn befahrbar sein. Daraufhin beginnt der Rückbau der jetzigen Rheinstrasse. Das Projekt kostet gut 70 Millionen Franken.