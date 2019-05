22 Prozent Strafrabatt für Pädophilen

Aber so klar der Fall vor Gericht ausgebreitet werden konnte, so komplex waren auch die Abwägungen in Bezug auf das Strafmass für die Taten. Dies, weil sie in Ländern begangen wurden, die einen differenzierten Umgang mit dem Schutzalter pflegen. So seien die Verbrechen nicht nur nach schweizerischem Recht strafbar. Im konkreten Fall auch nach deutschem und türkischem Recht.

Weltrechtsprinzip

Unbestritten war, dass es zu einer Verurteilung kommen musste für die sexuellen Handlungen an einem deutschen Kind, das das 14. Altersjahr noch längst nicht erreicht hatte. «Das ist Weltrechtsprinzip», also weltweit so geregelt, sagte Gerichtspräsident Christoph Spindler. Während in der Schweiz das Schutzalter 16 sakrosankt ist, differenziert das deutsche und das türkische Recht für Handlungen mit Jugendlichen ab 14 Jahren.

In Deutschland muss der Staat nachweisen, dass die sexuelle Selbstbestimmung ab 14 nicht gegeben ist. In der Türkei schreiten die Behörden nur bei offiziellem Strafantrag durch das Opfer ein. Da die Minderjährige aber Desinteresse an der Strafverfolgung zeigte, erfolgte in der Schweiz keine Verurteilung für alle Taten ab 14 Jahren im Ausland. Zungenküsse während Ausflügen in der Schweiz dieses ungleichen ­«Liebespaars» wurden wiederum vom Gericht sanktioniert.

Aufrechnung der Strafe

Bei diesem Fallkomplex ging das Gericht von einer Einsatzstrafe von zweieinhalb Jahren aus. Die verbotene Beziehung zum schutzbedürftigen Kind wurde mit 9 Monaten aufgerechnet. 15 Monate zusätzlich gab es für die verwerflichste aller Taten: die Anstiftung zu sexuellen Handlungen am dreieinhalbjährigen Töchterchen durch einen Vater in Israel. Der Arlesheimer wollte in einer Liveschaltung miterleben, wie dieser Vater seine Tochter missbraucht. So sprach Spindler eine Gefängnisstrafe von viereinhalb Jahren aus.

Dann aber gab es Rabatt aus verschiedenen Gründen. Zum einen wegen des Verstosses der Staatsanwaltschaft gegen das Beschleunigungsgebot. Daran trage aber der Täter eine Mitschuld, weil er während des laufenden Strafverfahrens Delikte beging. Einen «Waisenhaus-­Rabatt» gab es, weil es das Gericht für «erstellt» betrachtete, dass der Mann im Basler Heim so schwer gepeinigt wurde, dass er auf die schiefe Bahn geraten musste. Schliesslich war der Mann geständig und zeigte vor Gericht glaubwürdig Reue. Die Strafe wurde auf dreieinhalb ­Jahre Gefängnis reduziert, die zugunsten einer stationären Therapie aufgeschoben wird. Ferner sprach das Gericht ein lebenslängliches Berufsverbot für Arbeit mit Kindern aus.