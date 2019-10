18-Jähriger stürzt mit Auto in die Tiefe

Der junge Mann fuhr in der Folge über das Trottoir in ein Gebüsch. Daraufhin durchbrach das Auto das Metallgeländer einer Fussgängerunterführung und stürzte einige Meter in die Tiefe.

Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Sein Auto wurde aber stark beschädigt. Der Wagen musste vom Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden.