18,2 Millionen für Gesamtsanierung der Sekundarschule in Liestal

Die Bauarbeiten sollen mit Beginn der Sommerferien 2020 starten und rund zwei Jahre dauern. Während der Gesamtsanierung wird die Sekundarschule Frenke in das ehemalige Lehrerseminar an der Liestaler Kasernenstrasse umziehen. Die 1974 in Betrieb genommene Schulanlage Frenke umfasst neben dem in Kantonsbesitz befindlichen Sekundarschulhaus auch ein Primarschulhaus und eine Mehrzweckhalle, die der Stadt Liestal gehören.