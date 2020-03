15,5 Millionen für Hochwasserschutz

Niederdorf will sich vor dem Hochwasser besser schützen. Eine Ausweitung des Bachbetts soll ab dem Jahr 2021 gebaut werden.

Es geht um den Abschnitt der Vorderen Frenke zwischen dem Stichmattweg und der Haltestelle Hirschlang der Waldenburgerbahn (WB) in Niederdorf. Die Frenke fliesst dort in einem Bachbett direkt neben der WB. Gemäss der Gefahrenkarte des Kantons besteht auf diesem Abschnitt ein Defizit beim Hochwasserschutz: Die Abflusskapazität beträgt nur zwischen 20 und 25 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Gewährleistet sein müsste aber ein Abfluss von 42 Kubikmetern pro Sekunden, wie er statistisch einmal in hundert Jahren nötig wird. Das Projekt sieht vor, dass das Bachbett verbreitert und abgetieft wird. Zugleich soll eine ökologische Aufwertung erzielt werden.