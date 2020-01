15 Personen bei Brand in Füllinsdorf verletzt

Ein Brand in einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus in Füllinsdorf hat am Montag, kurz nach 10 Uhr, einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Als die Rettungskräfte an der Erlenstrasse eintrafen, drangen die Flammen bereits aus Eingangsbereich. Doch sie hatten den Brand rasch unter Kontrolle, wie die Baselbieter Polizei informiert.