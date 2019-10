10 Autos und 130 Velos zu ersteigern

Am Samstag herrscht an der Oristalstrasse in Liestal wieder Grossandrang: Der Verwertungsdienst des Kantons lädt zur Versteigerung von Fahrzeugen aller Art. Diesmal kommen 130 Velos, ein Motorrad und 10 Autos unter den Hammer.

Darunter sind gleich zwei Porsche Cayenne. Einer mit Jahrgang 2009 und 149'000 Kilometern auf dem Tacho. Und ein zweiter aus dem Jahr 2016, der 68000 Kilometer gefahren wurde. Aus demselben Jahr, aber mit erst 57000 Kilometern, lockt ein BMW 650i xDrive das Publikum zur Versteigerung. Das Motorrad ist eine neuwertige Kawasaki Ninja 650 aus dem Jahr 2018. Gefahren ist sie gerade mal 226 Kilometer.