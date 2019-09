Zwei Fahrzeuge vollständig ausgebrannt

Auf einem Parkplatz am Rütiweg in Pratteln sind am Mittwochmorgen ein Lieferwagen und ein Personenwagen in Flammen aufgegangen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Baselbieter Polizei brach der Brand kurz vor 10.30 Uhr im Motorraum des Lieferwagens aus. Rasch griffen die Flammen auf einen Personenwagen über, der direkt neben dem Lieferwagen parkiert war.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Dennoch waren beide Fahrzeuge nicht zu retten. Die Polizei geht von einer technischen Brandursache aus.