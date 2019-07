Zuerst gegen die Mittelplanke, dann gegen ein anderes Fahrzeug

Augst BL. Am Mittwoch, 10. Juli 2019, kurz nach 17.30 Uhr, ereignete sich beim Zusammenschluss der Autobahn A2 und der Autobahn A3 ein Verkehrsunfall zwischen einem Lieferwagen und einem Personenwagen. Eine Person wurde hospitalisiert.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 51-jährige Lieferwagenlenker auf der Autobahn A2 in Richtung Basel. Aufgrund einer medizinischen Ursache verlor der Lenker kurz nach dem Zusammenschluss der Autobahn A2 und der Autobahn A3 die Herrschaft über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Durch den Aufprall fuhr das Fahrzeug wieder nach rechts über sämtliche Fahrstreifen. Gleichzeitig fuhr ein Personenwagenlenker von Rheinfelden herkommend in Richtung Basel. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen dem Lieferwagen und dem Personenwagen.