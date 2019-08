Zu viel Kokain – Autofahrer kracht in Baum

Ein Automobilist unter Drogen ist am Mittwochabend im Langenbruck von der Strasse geraten. Sein Wagen krachte bei der Talfahrt nach Waldenburg in einen Baum. Der 42-Jährige blieb unverletzt. Sein SUV musste abgeschleppt werden.

Zum Selbstunfall kam es kurz vor 18.45 Uhr auf der Hauptstrasse in einer leichten Linkskurve, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Lenker verlor die Herrschaft über den Wagen, der darauf nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Baum kollidierte. Der Mann hatte Kokain konsumiert und hat nun ein Strafverfahren am Hals.