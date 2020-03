Zu kurzfristig informiert

Der Brief veranlasste Gemeinderätin Annabelle Lutgen (FDP), den Antrag zu stellen, das Traktandum 5 – den Antrag auf Einsetzung einer Untersuchungskommission – auf die nächste Gemeinderatssitzung zu verschieben. Zu kurz erst sei sie im Besitz dieses Dokuments.

«Open for business»

Die Forderung nach einer Un­tersuchungskommission (UK) stammt von Vizepräsident Daniel Müller (FDP). Er kritisiert Christian Schlatter für einen ­Eintrag im sozialen Netwerk Linked­in, in dem er sich trotz seines 100-Prozent-Pensums als Gemeinde­präsident als «open for business» bezeichnete.

Im Brief schreibt Christian Schlatter, dass der Dornacher Gemeinderat stets transparent von seiner Seite informiert worden sei. Er wünsche sich, «dass eine unabhängige UK die im Raum stehenden Vorwürfe und Verdächtigungen rasch und nachvoll­ziehbar ausräumt, sodass der Gemeinderat künftig wieder konstruktiv zusammenarbeiten kann».

Mit Müllers Stichentscheid wurde das Traktandum verschoben. Auch weil Schlatters Gruppierungskollege Rudolf Hafner («Ich werte das als Über­raschungsmanöver») dem Antrag Lutgens folgte. Thomas Gschwind (FWD) sagte, es sei «ein bisschen schizophren», so viel Aufhebens um die Sache zumachen. Zum einen sei nichts zu lesen, was nicht bereits bekannt wäre.

Zum andern könne man einfach das Schreiben beiseitelegen, es nicht beachten und sich nicht beeinflussen lassen. Marisol Fürst (SVP) bemängelte, das Schreiben sei datiert vom 3. März, also hätte es früher verteilt werden können. Den Brief habe er am 6. März an den ferienhalber abwesenden Gemeindeschreiber Pascal Andres gesandt, sagte Schlatter gestern auf Anfrage. Mit dem Datum sei ihm ein Fehler unterlaufen.